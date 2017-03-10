В Баку отметили день рождения украинского поэта Тараса Шевченко

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Посольство Украины в Баку 9 марта провело мероприятие, посвященное Дню рождения выдающегося украинского поэта, писателя и общественного деятеля Тараса Шевченко, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу украинской дипмиссии в Азербайджане.

Сотрудники посольства вместе с активистами Украинского конгресса Азербайджана (УКА) и Сураханского отделения украинской общины провели торжественную церемонию возложения цветов к памятнику Т.Шевченко. В мероприятии также приняли участие представители органов исполнительной власти Насиминского района Баку, студенты-украинисты Бакинского славянского университета во главе с руководителем украинского культурно-образовательного центра Лесей Керимовой.

Посол Украины в Баку Александр Мищенко отметил огромный вклад "Украинского Кобзаря" в мировую культуру, а также становление свободного, самостоятельного и независимого Украинского государства. Он призвал украинские диаспорские организации Азербайджана объединиться в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Представители молодежного крыла УКА приняли участие в международном флешмобе "Global Shevchenko", организаторами которой были "Батькивщина Молода" и "Ukrainians". В рамках этого флешмоба представителями УКА и детьми членов украинской диаспоры в Азербайджане были зачитаны стихи Шевченко "В каземате", "Садок вишневый коло хаты" и др.