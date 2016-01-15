В Баку отметили День национальной культуры Румынии

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундова состоялось мероприятие, посвященное Дню национальной культуры Румынии, которое празднуется в день рождения выдающегося румынского поэта Михая Эминеску.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии директор библиотеки Керим Таиров проинформировал о Дне культуры Румынии.

По его словам, это первое мероприятие, которое организовано Национальной библиотекой Азербайджана и посольством Румынии в Азербайджане и при поддержке министерства культуры и туризма.

Он сообщил, что в рамках мероприятий, организованных в библиотеке, будет организована выставка румынской культуры и румынской кухни. К.Таиров выразил важность проведения таких мероприятий для того, чтобы народы двух стран имели больше информации друг о друге.

В свою очередь, посол Румынии Даниэль Кристиан Чобану выразил благодарность Национальной библиотеке и министерству культуры и туризма Азербайджана за возможность провести в Баку мероприятие, посвященное Дню национальной культуры Румынии.

Говоря о двусторонних отношениях, Д.К.Чобану отметил, что стратегические связи между двумя государствами стремительно развиваются. Кроме того, посол перечислил мероприятия и инициативы в области культуры, которые были организованы между Азербайджаном и Румынией.

В конце мероприятия азербайджанская поэтесса Фарида Гаджиева зачитала переведенные ею с румынского языка на азербайджанский язык стихи Михая Эминеску.