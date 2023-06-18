В Баку отмечают татарский национальный праздник Сабантуй

В Бакинском приморском национальном парке проходит национальный праздник татар Сабантуй, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Участники могут ознакомиться с фотозоной, выполненной в виде чайной во дворе "Дома баурсаков", купить там татарские сладости, чай, керамические изделия и отведать десерт под названием "Баурсак".
На главной сцене проходит концерт с участием артистов из Татарстана и Азербайджана.
Отметим, что вход на праздник свободный.