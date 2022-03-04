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В Баку открылся седьмой Фестиваль британских фильмов

В Баку открылся седьмой Фестиваль британских фильмов В Баку состоялось открытие Фестиваля британских фильмов.
Kультурная политика
4 марта 2022 г. 09:32
В Баку открылся седьмой Фестиваль британских фильмов

В Баку состоялось открытие Фестиваля британских фильмов.

Как сообщает Report, подобное мероприятие проводится в столице Азербайджана в седьмой раз. В этом году событие перекликается с 30-ой годовщиной установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Великобританией.

Как заявил на открытии кинофестиваля глава British Council Френсис Гарденер Трехо, до 15 марта планируется показать азербайджанским зрителям 7 британских фильмов различных жанров и тематики.

Фестиваль открылся показом ретро-комедии "Герцог" ("The Duke"), повествующей об ограблении и борьбе за справедливость, снятой с участием оскароносных актеров Джима Бродбента и Хелен Миррен.

Также в программу кинофестиваля вошли два документальных фильма – "Люди против изменения климата" (BBC) и "Разрушая границы: Научный взгляд на нашу планету" (Netflix), посвященные стихийным бедствиям, вызванным изменением климата, и тому, что может сделать человечество во имя спасения планеты.

В качестве главных площадок для просмотра фильмов выбраны киноцентр Низами и Пространство современного искусства YARAT.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda VII Britaniya Filmləri Festivalının açılış olub
Версия на английском языке 7th British Film Festival opens in Baku

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