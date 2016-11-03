Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Баку открылся седьмой Фестиваль европейских фильмов, который продлится до 12 ноября.

Как сообщает Report, в этом году в рамках кинофестиваля будет продемонстрировано 19 фильмов из стран ЕС разнообразных жанров и отражающих европейскую культуру.

Вход на показ фильмов свободный, также в рамках фестиваля будет проведен конкурс. Победитель конкурса сможет принять участие на Берлинском кинофестивале в феврале.

В этом году кинофестиваль откроют фильмы Испании и Греции. В ходе мероприятия, организованного представительством Евросоюза в Азербайджане и аккредитованными в стране посольствами стран ЕС, будут продемонстрированы фильмы известных режиссеров из Австрии, Бельгии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Литвы, Португалии, Румынии, Испании, Швеции и Великобритании.

Также 12 ноября в рамках фестиваля зрителям будет представлен и азербайджанский фильм - драма "Красный сад" (2016).