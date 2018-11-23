Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Баку открылся Фестиваль польского кино.

Как сообщает Report, выступивший на открытии посол Польши в Азербайджане Марек Цалка отметил, что фестиваль проходит в Баку уже 3-й раз и вызывает повышенный интерес у местной публики.

Посол подчеркнул, что в этом году Польша отмечает 100-летие восстановления своей государственности, в связи с чем организаторы решили представить фильмы в рамках этой тематики.

Фестиваль открылся фильмом "Варшавская битва" режиссера Ежи Хофмана, повествующая о переломном сражении советско-польсткой войны в 1920 году. Тогда в ходе сражения, получившего название в истории Польши как "Чудо на Висле" поляки смогли дать отпор уже находившимся на подступах к Варшаве большевикам,и, зайдя к ним с тыла, разбить их. Этот переломный момент предопределил ход войны, которую большевики проиграли, и вынуждены были отступить Польше часть территории к Востоку от этой страны. Фильм вызвал бурные овации у публики.



Отметим, что фестиваль продлится до 28 ноября и будут показаны такие фильмы как "Справедливый", "Город 44", "80 миллионов", "Любовь, облагаемая налогом", "Выходя за рамки" и "Разговоры на ночь".

Все фильмы будут показаны в Rotunda Jazz Hall в 7 часов вечера. Вход бесплатный.