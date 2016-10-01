В Баку открылся фестиваль европейской культуры "Eurovillage" - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В этом году мы празднуем 25-летие наших отношений, которые основываются на контактах между людьми.

Квк сообщает Report, об этом на официальном открытии фестиваля европейской культуры "Eurovillage" сказала глава миссии ЕС в Азербайджане Малена Мард.

М.Мард также сказала, что "Eurovillage" в этом году по масштабу гораздо больше, чем в прошлом году. Она отметила, что этот фестиваль показывает тесное партнерство между двумя сторонами: "Помимо этого расширения этого сотрудничества, мы намерены укрепить его, будь это в форме проведения реформ, будь это в форме проведения учебных, студенческих программ".

*** 13.04

В Баку открылся фестиваль европейской культуры "Eurovillage". Как сообщает Report, на мероприятии представлены традиции, образцы культуры, кухни, брошюры с информацией о всех 28 членах Европейского Союза.

Помимо этого, гостям фестиваля будут показаны представления европейских фокусников, музыкантов, танцевальных групп. Также будут проведены различные конкурсы и викторины.

На мероприятии приняли участие послы и дипломаты стран ЕС, аккредитованных в Баку, а также глава миссии ЕС в Азербайджане Малена Мард.