В Баку открылся ежегодный фестиваль корейской музыки в жанре K-pop

В Баку открылся ежегодный фестиваль корейской музыки K-pop.

В Баку открылся ежегодный фестиваль корейской музыки - вокала и танцев в жанре K-pop.

Как сообщает Report, мероприятие, организованное при поддержке посольства Кореи в Азербайджане и ассоциации любителей Кореи - HANSAMO, проходит в Оперном зале Бакинской музыкальной академии.

На открытии фестиваля с приветственной речью выступил посол Кореи в Азербайджане Ли Ин-Йонг.

"K-pop играет важную роль в укреплении двусторонних отношений между Кореей и Азербайджаном. В Азербайджане наблюдается большой интерес к корейским фильмам и сериалам, и я надеюсь, что в ближайшее время и в Корее тоже появится интерес к азербайджанской кинематографии. Испытываю огромную радость, поскольку уже второй год являюсь послом Кореи в вашей стране и участвую в этом фестивале. Отмечу, в этом году конкуренция была невероятно высокой: 30 групп, из которых только 6 групп и 3 вокалиста смогли пройти в финал. Мы очень долго выбирали финалистов, поскольку все участники были невероятно талантливыми. Хочу выразить искреннюю благодарность за уделенное внимание этому важному мероприятию в мире корейской музыки", - сказал посол.

На фестивале участники представляют свои вокальные и танцевальные выступления в жанре K-pop. Из 9 выступлений судьи выберут лучшие.

Отметим, что K-pop (от англ. Korean pop) — музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. Появившись изначально как музыкальный жанр, K-pop превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников среди молодежи во всем мире.