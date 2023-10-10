О нас

В Баку открылся ежегодный фестиваль корейской музыки в жанре K-pop

В Баку открылся ежегодный фестиваль корейской музыки в жанре K-pop В Баку открылся ежегодный фестиваль корейской музыки K-pop.
Kультурная политика
10 октября 2023 г. 14:59
В Баку открылся ежегодный фестиваль корейской музыки в жанре K-pop

В Баку открылся ежегодный фестиваль корейской музыки - вокала и танцев в жанре K-pop.

Как сообщает Report, мероприятие, организованное при поддержке посольства Кореи в Азербайджане и ассоциации любителей Кореи - HANSAMO, проходит в Оперном зале Бакинской музыкальной академии.

На открытии фестиваля с приветственной речью выступил посол Кореи в Азербайджане Ли Ин-Йонг.

"K-pop играет важную роль в укреплении двусторонних отношений между Кореей и Азербайджаном. В Азербайджане наблюдается большой интерес к корейским фильмам и сериалам, и я надеюсь, что в ближайшее время и в Корее тоже появится интерес к азербайджанской кинематографии. Испытываю огромную радость, поскольку уже второй год являюсь послом Кореи в вашей стране и участвую в этом фестивале. Отмечу, в этом году конкуренция была невероятно высокой: 30 групп, из которых только 6 групп и 3 вокалиста смогли пройти в финал. Мы очень долго выбирали финалистов, поскольку все участники были невероятно талантливыми. Хочу выразить искреннюю благодарность за уделенное внимание этому важному мероприятию в мире корейской музыки", - сказал посол.

На фестивале участники представляют свои вокальные и танцевальные выступления в жанре K-pop. Из 9 выступлений судьи выберут лучшие.

Отметим, что K-pop (от англ. Korean pop) — музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. Появившись изначально как музыкальный жанр, K-pop превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников среди молодежи во всем мире.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Annual K-pop festival opens in Baku

Экслюзивные новости

Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
7 октября 2023 г. 11:52
Сердар Йылдырым: Азеркосмос примет участие в космических проектах ОТГ
Сердар Йылдырым: "Азеркосмос" примет участие в космических проектах ОТГ
6 октября 2023 г. 20:03
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
6 октября 2023 г. 17:42
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
6 октября 2023 г. 17:07
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
6 октября 2023 г. 11:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi