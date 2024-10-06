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В Баку открылся европейский кулинарный фестиваль “Вкус Европы”

В Баку открылся европейский кулинарный фестиваль “Вкус Европы” В Баку состоялся европейский кулинарный фестиваль “Вкус Европы” (Taste of Europe), организованный представительством Евросоюза в Азербайджане.
Kультурная политика
6 октября 2024 г. 13:42
В Баку открылся европейский кулинарный фестиваль “Вкус Европы”

В Баку состоялся европейский кулинарный фестиваль “Вкус Европы” (Taste of Europe), организованный представительством Евросоюза в Азербайджане.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие представители посольств Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Греции, Италии, Литвы, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Испании и Швеции в Азербайджане.

Основной целью фестиваля является знакомство жителей Баку с неотъемлемой частью европейской культуры - национальной кухней.

На открытии фестиваля с приветственной речью выступил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

"Европейский союз установил с Азербайджаном прочное партнерство в различных сферах. Мы рады представить азербайджанским друзьям кулинарные традиции Европы. Азербайджан широко известен своей богатой кухней, и проведение такого кулинарного путешествия по европейским странам помогает еще больше укрепить связи между Азербайджаном и ЕС. Особенностью сегодняшнего фестиваля является демонстрация устойчивого подхода к использованию продуктов", - сказал Михалко.

В рамках мероприятия проходят концерты местных музыкантов, исполняющих азербайджанские и европейские музыкальные произведения, а также мастер-классы и викторины, по результатам которых участники смогут выиграть книгу “Вкус Европы”, изданную представительством ЕС. Это сборник традиционных рецептов из 27 стран-членов ЕС, переведенных на азербайджанский язык.

Отметим, что фестиваль проходит в Баку уже второй год подряд.

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