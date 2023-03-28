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В Баку открылась выставка в рамках инициативы Европейских дней художественных ремесел

В Баку открылась выставка в рамках инициативы Европейских дней художественных ремесел В Баку открылась выставка в рамках инициативы Европейских дней художественных ремесел.
Kультурная политика
28 марта 2023 г. 14:06
В Баку открылась выставка в рамках инициативы Европейских дней художественных ремесел

В Баку открылась выставка ковров в рамках инициативы Европейских дней художественных ремесел.

Как передает Report, мероприятие организовано при поддержке Европейского союза, World Crafts Council Europe и The Creative Europe Programme.

Задачей выставки является популяризация искусства и школ ковроткачества как части богатого культурного наследия Азербайджана, образа жизни и древних традиций народа.

По словам главы представительства ЕС в Азербайджане посла Петера Михалко, посетители выставки смогут увидеть как старинные, так и современные ковры.

Как рассказала представитель World Crafts Council Europe в нашей стране Сона Гулиева, выставка в рамках Европейских дней художественных ремесел проводится в Азербайджане впервые.

"Традиционно в начале весны в рамках Европейских дней художественных ремесел в странах Европы проводятся мероприятия. В текущем году мы впервые проводим его в Баку. Каждая страна - член World Crafts Council Europe ежегодно в течение недели организует у себя мероприятие, посвященное ремеслам. Мы решили провести выставку, посвященную коврам, так как они являются неотъемлемой частью нашей культуры, истории и занимают важное место в наследии азербайджанского народа", - сказала Сона Гулиева.

Отметим, что Дни художественных ремесел были учреждены в 2002 году. С 2012 года они называются Европейскими днями художественных ремесел (EACD). В EACD с 2023 года участвуют 24 страны.

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