В Баку открылась выставка, посвященная 150-летию Сергея Рахманинова

В Русском доме в Баку открылась выставка к 150-летию пианиста и композитора Сергея Рахманинова

В Русском доме в Баку открылась выставка к 150-летию пианиста и композитора Сергея Рахманинова.

Как передает Report, на выставке представлены работы как известных художников, так и юных талантливых представителей этого вида искусства.

На мероприятии прозвучали произведения великого пианиста в исполнении музыкантов Бакинской Музыкальной Академии. Финальным номером зрителям было представлено видео, на котором народный артист СССР и Азербайджана Лютфияр Иманов исполнил романс С.Рахманинова.

Куратором выставки выступила лауреат международных конкурсов, член союза художников Азербайджанской Республики Наргиз Гулиева.