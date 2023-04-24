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В Баку открылась выставка, посвященная 150-летию Сергея Рахманинова

В Баку открылась выставка, посвященная 150-летию Сергея Рахманинова В Русском доме в Баку открылась выставка к 150-летию пианиста и композитора Сергея Рахманинова
Kультурная политика
24 апреля 2023 г. 17:33
В Баку открылась выставка, посвященная 150-летию Сергея Рахманинова

В Русском доме в Баку открылась выставка к 150-летию пианиста и композитора Сергея Рахманинова.

Как передает Report, на выставке представлены работы как известных художников, так и юных талантливых представителей этого вида искусства.

На мероприятии прозвучали произведения великого пианиста в исполнении музыкантов Бакинской Музыкальной Академии. Финальным номером зрителям было представлено видео, на котором народный артист СССР и Азербайджана Лютфияр Иманов исполнил романс С.Рахманинова.

Куратором выставки выступила лауреат международных конкурсов, член союза художников Азербайджанской Республики Наргиз Гулиева.

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