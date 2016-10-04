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    В Баку открылась выставка "Латвия сегодня"

    На открытии приняла участие спикер латвийского Сейма Инара Мурниеце

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Баку открылась выставка "Латвия сегодня", посвящённая жизни, культуре и архитектуре этой страны.

    Как сообщает Report, выставка проходит в Национальной библиотеке им. М.Ф. Ахундова.

    Выступая на открытии, заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Вагиф Алиев отметил, что между Азербайджаном и Латвией существуют хорошие отношения, которые развиваются по восходящей линии. В. Алиев назвал важным визит спикера парламента Латвии в Азербайджан.

    В свою очередь, спикер латвийского Сейма Инара Мурниеце подчеркнула, что Латвия и Азербайджан -  крепкие партнеры, которые хорошо друг друга понимают. И. Мурниеце также отметила важность развития отношений в культурной сфере.

    В конце спикер подарила библиотеке несколько книг о Латвии.

    Директор Национальной библиотеки Карим Таиров поблагодарил И. Мурниеце за подарок и выразил уверенность, что эти книги будут интересны для азербайджанских архитекторов и культуроведов. Он также отметил наличие тесного сотрудничества между Национальными библиотеками Азербайджана и Латвии.

    Отметим, что выставка продлится месяц.

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