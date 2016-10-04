Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Баку открылась выставка "Латвия сегодня", посвящённая жизни, культуре и архитектуре этой страны.

Как сообщает Report, выставка проходит в Национальной библиотеке им. М.Ф. Ахундова.

Выступая на открытии, заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Вагиф Алиев отметил, что между Азербайджаном и Латвией существуют хорошие отношения, которые развиваются по восходящей линии. В. Алиев назвал важным визит спикера парламента Латвии в Азербайджан.

В свою очередь, спикер латвийского Сейма Инара Мурниеце подчеркнула, что Латвия и Азербайджан - крепкие партнеры, которые хорошо друг друга понимают. И. Мурниеце также отметила важность развития отношений в культурной сфере.

В конце спикер подарила библиотеке несколько книг о Латвии.

Директор Национальной библиотеки Карим Таиров поблагодарил И. Мурниеце за подарок и выразил уверенность, что эти книги будут интересны для азербайджанских архитекторов и культуроведов. Он также отметил наличие тесного сотрудничества между Национальными библиотеками Азербайджана и Латвии.

Отметим, что выставка продлится месяц.