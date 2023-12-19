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В Баку открылась выставка "Цвета Европы"

В Баку открылась выставка "Цвета Европы" В Баку открылась выставка "Цвета Европы", организованной представительством ЕС в Баку совместно с "Молодыми европейскими послами" ("Young European Ambassadors").
Kультурная политика
19 декабря 2023 г. 17:50
В Баку открылась выставка Цвета Европы

В Баку открылась выставка "Цвета Европы", организованная в рамках фестиваля "FantazEU 2023" представительством ЕС в Азербайджане совместно с "Послами европейской молодежи" ("Young European Ambassadors").

Как сообщает Report, на выставке представлены работы женщин-художников и фотографов, призванные выявить таланты среди азербайджанской молодежи из различных регионов страны, включая Агсу, Баку, Гянджу, Загаталы и Шеки.

В открытии принял участие посол Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко, а также представители дипмиссий стран ЕС и другие гости.

"Я испытываю огромную гордость за реализацию ряда интересных проектов, объединяющих традиции Европейского союза и Азербайджана. Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном впечатляет своей прочностью, а культура и искусство занимают значительную роль в укреплении партнерских отношений. Я рад, что эта выставка позволит ближе узнать друг друга, в частности то, как азербайджанские женщины видят Европу. Надеюсь, что эта выставка станет трамплином для молодых художников на их творческом пути", - сказал П. Михалко.

Посол ЕС напомнил, что проведение фестиваля "FantazEU 2023" стало ежегодной традицией, демонстрирующей культурное наследие Европы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Avropanın rəngləri” sərgisi açılıb
Версия на английском языке ФотоExhibition “Colors of Europe” opens in Baku

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