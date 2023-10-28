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В Баку открылась студия перекладной анимации Anima

В Баку открылась студия перекладной анимации Anima Проект анимационной студии, запускаемый в Центре творчества и саморазвития Nine Senses, будет работать с различными видами мультипликации и анимации, компьютерного искусства, digital art и так далее.
Kультурная политика
28 октября 2023 г. 17:37
В Баку открылась студия перекладной анимации Anima

Проект анимационной студии, запускаемый в Центре творчества и саморазвития Nine Senses, будет работать с различными видами мультипликации и анимации, компьютерного искусства, digital art и так далее.

Об этом Report рассказала директор Nine Senses Наталья Жукова.

Директор рассказала о стилях анимации и фотографии, которые сегодня представлены на открывшейся здесь же выставке анимационной миниатюры, таких как freezelightning и покадровая съемка анимационных фильмов.

По словам режиссера Эмина Мирабдуллаева, анимация зародилась раньше кинематографа и потому имеет право называться его старшей сестрой.

"Для создания анимации необходимы разного рода умения, например, рисование, и знание анатомии человека, даже быть композитором, чтобы создавать музыку для анимации", - сказал режиссер.

Отметим, что сегодня в рамках Международного дня анимации, в Центре творчества и саморазвития Nine Senses прошло интерактивное вводное занятие по мировой анимации. Зрители могли поучаствовать в создании анимационного ролика в новой студии и наблюдать, как делается перекладная анимация в стиле Stop-motion.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Anima” animasiya studiyası açılıb
Версия на английском языке ФотоCutout animation studio “Anima” opens in Baku

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