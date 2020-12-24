В Баку открылась онлайн-выставка "Битва за Москву. Первая Победа"

Российский информационно-культурный центр в Баку представляет онлайн-выставку «Битва за Москву. Первая Победа», подготовленную Государственным музеем обороны Москвы

Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ) представляет онлайн-выставку «Битва за Москву. Первая Победа», подготовленную Государственным музеем обороны Москвы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе РИКЦ.

Выставочный проект "Битва за Москву. Первая Победа" посвящен одному из самых крупных сражений в истории мировых войн по числу участников, военной техники и вооружения. Битва охватывает период с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года.

Выставка демонстрирует черно-белые работы военных фотокорреспондентов, которые являются беспристрастным отражением военной действительности, зафиксированным объективом фотоаппарата.