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В Баку открылась онлайн-выставка "Битва за Москву. Первая Победа"

В Баку открылась онлайн-выставка "Битва за Москву. Первая Победа" Российский информационно-культурный центр в Баку представляет онлайн-выставку «Битва за Москву. Первая Победа», подготовленную Государственным музеем обороны Москвы
Kультурная политика
24 декабря 2020 г. 14:58
В Баку открылась онлайн-выставка Битва за Москву. Первая Победа

Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ) представляет онлайн-выставку «Битва за Москву. Первая Победа», подготовленную Государственным музеем обороны Москвы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе РИКЦ.

Выставочный проект "Битва за Москву. Первая Победа" посвящен одному из самых крупных сражений в истории мировых войн по числу участников, военной техники и вооружения. Битва охватывает период с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года.

Выставка демонстрирует черно-белые работы военных фотокорреспондентов, которые являются беспристрастным отражением военной действительности, зафиксированным объективом фотоаппарата.

Многие фотографии экспонируются впервые и неизвестны широкой публике. С онлайн-выставкой и её описанием можно ознакомиться пройдя по ссылке.

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