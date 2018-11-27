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    В Баку открылась фотовыставка "Тегеран-43"

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка "Тегеран-43", приуроченная к 75-летию Тегеранской конференции глав правительств трех держав антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, в состав фотовыставки вошли архивные фотографии и материалы, предоставленные московским Центральным музеем Великой Отечественной войны.

    Гостей выставки приветствовал заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин. 

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