В Баку открылась фотовыставка "Тегеран-43"

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка "Тегеран-43", приуроченная к 75-летию Тегеранской конференции глав правительств трех держав антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, в состав фотовыставки вошли архивные фотографии и материалы, предоставленные московским Центральным музеем Великой Отечественной войны.

Гостей выставки приветствовал заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.