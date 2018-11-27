В Баку открылась фотовыставка "Тегеран-43"

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка "Тегеран-43", приуроченная к 75-летию Тегеранской конференции глав правительств трех держав антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, в состав фотовыставки вошли архивные фотографии и материалы, предоставленные московским Центральным музеем Великой Отечественной войны.
Гостей выставки приветствовал заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости