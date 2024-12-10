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В Баку открылась фотовыставка "Суверенная Беларусь"

В Баку открылась фотовыставка "Суверенная Беларусь" В Азербайджанском университете языков (АУЯ) проходит фотовыставка, посвященная Беларуси, целью которой является информирование азербайджанской молодежи об ее истории и культуре.
Kультурная политика
10 декабря 2024 г. 16:00
В Баку открылась фотовыставка Суверенная Беларусь

В Азербайджанском университете языков (АУЯ) проходит фотовыставка, посвященная Беларуси, целью которой является информирование азербайджанской молодежи об ее истории и культуре.

Как передает Report, на открытии фотовыставки "Суверенная Беларусь" выступил ректор университета Кямал Абдулла, отметивший, что АУЯ через Центр белорусского языка и культуры стремится развивать отношения с вузами этой страны.

"У нас прекрасные отношения с белорусскими коллегами, а дружба наших глав государств способствует сближению двух народов. Мы неоднократно были свидетелями гостеприимства и высокой культуры белорусского народа", - сказал он.

В свою очередь заместитель посла Беларуси в Азербайджане Владимир Чушев подчеркнул, что выставка важна для предоставления информации о Беларуси, учитывая, что в этом году страна отмечала 80-летие освобождения от нацистской оккупации.

Он напомнил о важном вкладе в освобождение республики, который внес азербайджанский народ, и подчеркнул высокий уровень отношений между странами: "Наше сотрудничество успешно развивается. В последнее время двусторонние контакты заметно активизировались".

Чушев подчеркнул, что народ Беларуси с большой радостью воспринимает достижения Азербайджана. "Беларусь высоко ценит проверенную временем дружбу с Азербайджаном и наше всестороннее сотрудничество, которое носит взаимовыгодный, равноправный, устойчивый характер и не подвержено текущей конъюнктуре", - подытожил он.

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