В Баку открылась фотовыставка, посвященная Северному Кипру

В Баку открылась фотовыставка, посвященная Турецкой Республике Северного Кипра.
Как передает Report, в открытии приняли участие президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, турецкие дипломаты, фотографы и представители СМИ.
На выставке представлены работы кипрских фотографов, а также национальные костюмы Северного Кипра.
Также на открытии были продемонстрированы национальные танцы в исполнении кипрских артистов.
Отметим, что в настоящее время в Баку проходят Дни культуры Турецкой Республики Северного Кипра.