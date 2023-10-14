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В Баку открылась фотовыставка, посвященная Северному Кипру

В Баку открылась фотовыставка, посвященная Северному Кипру В Баку открылась выставка картин, посвященных Турецкой Республикой Северного Кипра.
Kультурная политика
14 октября 2023 г. 15:02
В Баку открылась фотовыставка, посвященная Северному Кипру

В Баку открылась фотовыставка, посвященная Турецкой Республике Северного Кипра.

Как передает Report, в открытии приняли участие президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, турецкие дипломаты, фотографы и представители СМИ.

На выставке представлены работы кипрских фотографов, а также национальные костюмы Северного Кипра.

Также на открытии были продемонстрированы национальные танцы в исполнении кипрских артистов.

Отметим, что в настоящее время в Баку проходят Дни культуры Турецкой Республики Северного Кипра.

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Версия на английском языке Photo exhibition dedicated to Northern Cyprus opens in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Şimali Kipr ilə bağlı foto sərgisi açılıb

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