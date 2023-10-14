В Баку открылась фотовыставка, посвященная Северному Кипру

В Баку открылась выставка картин, посвященных Турецкой Республикой Северного Кипра.

В Баку открылась фотовыставка, посвященная Турецкой Республике Северного Кипра.

Как передает Report, в открытии приняли участие президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, турецкие дипломаты, фотографы и представители СМИ.

На выставке представлены работы кипрских фотографов, а также национальные костюмы Северного Кипра.

Также на открытии были продемонстрированы национальные танцы в исполнении кипрских артистов.

Отметим, что в настоящее время в Баку проходят Дни культуры Турецкой Республики Северного Кипра.