В Баку открылась фотовыставка о марокканском архитектурном наследии

В Баку состоялось открытие фотовыставки, посвященной марокканскому архитектурному наследию.
Как передает Report, мероприятие организовано посольством Марокко в Азербайджане совместно с Бакинским домом фотографии.
На открытии выставки с приветственной речью выступил посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш.
"Марокко может похвастаться богатым наследием древней архитектуры, особенно в таких местах, как Ликсус, Волюбилис и Тамуда. Период античности в марокканской архитектуре отражает влияние различных цивилизаций, включая амазигскую, финикийскую и римскую культуры",- сказал посол.
Далее дипломат рассказал о знаменитых памятниках архитектуры периодов правления Идрисидов, Альмохадов, Маринидов и др.
Он отметил, что династия Идрисидов (VIII- X века) заложила основы исламской архитектуры в Марокко.
В свою очередь председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде подчеркнул, что данная выставка, демонстрирует уникальную архитектуру и богатое культурное наследие Марокко, помогая двум народам лучше узнать друг друга
и поддерживать хорошие отношения между странами.
По словам Сеидзаде, за последние 30 лет сотрудничество между странами развивалось во многих областях, в том числе в сфере культуры.