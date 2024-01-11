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В Баку открылась фотовыставка о марокканском архитектурном наследии

В Баку открылась фотовыставка о марокканском архитектурном наследии Сегодня в Баку состоялось открытие фотовыставки, посвященной марокканскому архитектурному наследию.
Kультурная политика
11 января 2024 г. 18:05
В Баку открылась фотовыставка о марокканском архитектурном наследии

В Баку состоялось открытие фотовыставки, посвященной марокканскому архитектурному наследию.

Как передает Report, мероприятие организовано посольством Марокко в Азербайджане совместно с Бакинским домом фотографии.

На открытии выставки с приветственной речью выступил посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш.

"Марокко может похвастаться богатым наследием древней архитектуры, особенно в таких местах, как Ликсус, Волюбилис и Тамуда. Период античности в марокканской архитектуре отражает влияние различных цивилизаций, включая амазигскую, финикийскую и римскую культуры",- сказал посол.

Далее дипломат рассказал о знаменитых памятниках архитектуры периодов правления Идрисидов, Альмохадов, Маринидов и др.

Он отметил, что династия Идрисидов (VIII- X века) заложила основы исламской архитектуры в Марокко.

В свою очередь председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде подчеркнул, что данная выставка, демонстрирует уникальную архитектуру и богатое культурное наследие Марокко, помогая двум народам лучше узнать друг друга
и поддерживать хорошие отношения между странами.

По словам Сеидзаде, за последние 30 лет сотрудничество между странами развивалось во многих областях, в том числе в сфере культуры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Mərakeşin memarlıq irsindən bəhs edən fotosərgi açılıb

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