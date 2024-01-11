В Баку открылась фотовыставка о марокканском архитектурном наследии

Сегодня в Баку состоялось открытие фотовыставки, посвященной марокканскому архитектурному наследию.

В Баку состоялось открытие фотовыставки, посвященной марокканскому архитектурному наследию.

Как передает Report, мероприятие организовано посольством Марокко в Азербайджане совместно с Бакинским домом фотографии.

На открытии выставки с приветственной речью выступил посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш.

"Марокко может похвастаться богатым наследием древней архитектуры, особенно в таких местах, как Ликсус, Волюбилис и Тамуда. Период античности в марокканской архитектуре отражает влияние различных цивилизаций, включая амазигскую, финикийскую и римскую культуры",- сказал посол.

Далее дипломат рассказал о знаменитых памятниках архитектуры периодов правления Идрисидов, Альмохадов, Маринидов и др.

Он отметил, что династия Идрисидов (VIII- X века) заложила основы исламской архитектуры в Марокко.

В свою очередь председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде подчеркнул, что данная выставка, демонстрирует уникальную архитектуру и богатое культурное наследие Марокко, помогая двум народам лучше узнать друг друга

и поддерживать хорошие отношения между странами.

По словам Сеидзаде, за последние 30 лет сотрудничество между странами развивалось во многих областях, в том числе в сфере культуры.