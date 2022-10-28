В Баку открылась фотовыставка, посвященная Чили

В Университете ADA состоялось открытие фотовыставки "Чили: Люди и виды".
Как передает Report, мероприятие организовано при участии Бакинского международного центра мультикультурализма и посольства Чили в Азербайджане.
“Мы укрепляем отношения с Азербайджаном. В ноябре Чили и Азербайджан отметят 28-летие установления двухсторонних отношений. Открывшаяся сегодня выставка расскажет гостям о нашей стране",- заявил на открытии посол Чили в Азербайджане Родриго Аркос.
По его словам, страны развивают сотрудничество в таких сферах как образование, культура, охрана окружающей среды.
Р. Аркос также отметил, что Чили поддержал продление председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.
Посол выразил благодарность Университету ADA, Бакинскому международному центру мультикультурализма и временному поверенному в делах Чили в Азербайджане Фиделю Колома за организацию мероприятия.
Посетители выставки ознакомились с фотоработами природных красот Чили и быта ее жителей.