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В Баку открылась фотовыставка, посвященная Чили

В Баку открылась фотовыставка, посвященная Чили В Университете ADA состоялось открытие фотовыставки "Чили: Люди и виды".
Kультурная политика
28 октября 2022 г. 17:28
В Баку открылась фотовыставка, посвященная Чили

В Университете ADA состоялось открытие фотовыставки "Чили: Люди и виды".

Как передает Report, мероприятие организовано при участии Бакинского международного центра мультикультурализма и посольства Чили в Азербайджане.

“Мы укрепляем отношения с Азербайджаном. В ноябре Чили и Азербайджан отметят 28-летие установления двухсторонних отношений. Открывшаяся сегодня выставка расскажет гостям о нашей стране",- заявил на открытии посол Чили в Азербайджане Родриго Аркос.

По его словам, страны развивают сотрудничество в таких сферах как образование, культура, охрана окружающей среды.

Р. Аркос также отметил, что Чили поддержал продление председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.

Посол выразил благодарность Университету ADA, Бакинскому международному центру мультикультурализма и временному поверенному в делах Чили в Азербайджане Фиделю Колома за организацию мероприятия.

Посетители выставки ознакомились с фотоработами природных красот Чили и быта ее жителей.

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