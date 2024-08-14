О нас

В Баку открылась фотовыставка китайского искусства

В Баку открылась фотовыставка китайского искусства В Баку открылась фотовыставка китайского искусства, подготовленная тревел-блогером Ирадой Гадировой. 
Kультурная политика
14 августа 2024 г. 17:58
В Баку открылась фотовыставка китайского искусства

В Баку открылась фотовыставка китайского искусства, подготовленная тревел-блогером Ирадой Гадировой.

Как передает Report, мероприятие организовано при поддержке посольства КНР в Азербайджане.

"За последнее столетие под руководством Коммунистической партии в Китае произошли большие перемены. Из бедной и слабой страны, охваченной войной и хаосом, он [Китай] превратился во вторую крупнейшую экономику мира. Опросы, проведенные в течение многих лет в Китае, показали, что уровень поддержки и удовлетворенности работой правительства среди населения составляет 90%",- сказал в ходе открытия мероприятия временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао.

Он подчеркнул, что более 70% бюджета страны выделяется на социальное обеспечение.

Выставка, где зрителям представлены уникальные работы, отражающие богатство и разнообразие китайской культуры, продлится до 16 августа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоBaku welcomes photo exhibition of Chinese art

Экслюзивные новости

В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi