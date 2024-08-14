В Баку открылась фотовыставка китайского искусства

В Баку открылась фотовыставка китайского искусства, подготовленная тревел-блогером Ирадой Гадировой.

В Баку открылась фотовыставка китайского искусства, подготовленная тревел-блогером Ирадой Гадировой.

Как передает Report, мероприятие организовано при поддержке посольства КНР в Азербайджане.

"За последнее столетие под руководством Коммунистической партии в Китае произошли большие перемены. Из бедной и слабой страны, охваченной войной и хаосом, он [Китай] превратился во вторую крупнейшую экономику мира. Опросы, проведенные в течение многих лет в Китае, показали, что уровень поддержки и удовлетворенности работой правительства среди населения составляет 90%",- сказал в ходе открытия мероприятия временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао.

Он подчеркнул, что более 70% бюджета страны выделяется на социальное обеспечение.

Выставка, где зрителям представлены уникальные работы, отражающие богатство и разнообразие китайской культуры, продлится до 16 августа.