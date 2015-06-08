Открылась экспозиция «Живопись Азербайджана ХХ-ХХI века» - ФОТО

Баку. 8 июня. REPORT.AZ / Новая экспозиция, являющаяся еще одним проектом Фонда Гейдара Алиева, открылась на территории Площади Государственного флага.

Как сообщает Report, экспозиция носит название «Живопись Азербайджана ХХ-ХХI века» и охватывает столетнюю историю развития изобразительного искусства республики.

В открытии экспозиции приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева.

Выставка повествует о таких отличающихся друг от друга художественных направлениях, как реализм, модернизм и постмодернизм, и позволяет ознакомиться с ярким, таинственным и непостижимым миром азербайджанского изобразительного искусства.