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    Открылась экспозиция «Живопись Азербайджана ХХ-ХХI века» - ФОТО

    В открытии экспозиции, которая является проектом Фонда Гейдара Алиева принял участие Президент Ильхам Алиев

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ / Новая экспозиция, являющаяся еще одним проектом Фонда Гейдара Алиева, открылась на территории Площади Государственного флага.

    Как сообщает Report, экспозиция носит название «Живопись Азербайджана ХХ-ХХI века» и охватывает столетнюю историю развития изобразительного искусства республики.

    В открытии экспозиции приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева.

    Выставка повествует о таких отличающихся друг от друга художественных направлениях, как реализм, модернизм и постмодернизм, и позволяет ознакомиться с ярким, таинственным и непостижимым миром азербайджанского изобразительного искусства.

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