В Баку откроется выставка "Узун Гасан – правитель государства Аггоюнлу"

В Центре Гейдара Алиева 1 ноября состоится открытие еще одной уникальной выставки – “Узун Гасан – правитель государства Аггоюнлу”, которая представит посетителям возможность совершить экскурс в историю Азербайджана. К слову, это первая выставка, посвященн

В Центре Гейдара Алиева 1 ноября состоится открытие еще одной уникальной выставки – “Узун Гасан – правитель государства Аггоюнлу”, которая представит посетителям возможность совершить экскурс в историю Азербайджана. К слову, это первая выставка, посвященная Узун Гасану.

Как передает Report, экспонаты выставки позволят проследить историю государства Аггоюнлу, созданного выдающимся государственным деятелем и полководцем Узун Гасаном, и осознать особое место Аггоюнлу в истории азербайджанской государственности.

Посетители получат возможность ознакомиться с многочисленными редкими экспонатами, в том числе с историческими образцами, которые хранятся в Военном музее в Стамбуле (Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı) и до сих пор не вывозились за пределы Турции.

В этом году исполняется 600 лет со дня рождения основателя государства Аггоюнлу Узун Гасана (1423–1478). В разделах выставки – “Узун Гасан и государство Аггоюнлу”, “Внутренняя и внешняя политика государства Аггоюнлу”, “Культура и искусство в государстве Аггоюнлу”, “Сара Хатун – первая женщина-дипломат в истории Азербайджана”, “Деспине Хатун” и других рассказывается о султане Узун Гасане, его матери Саре Хатун, сумевшей в результате проведенных дипломатических переговоров предотвратить многие войны, также представлена информация о жене Узун Гасана Деспине Хатун, наделенной пленительной красотой.

Кроме того, на выставке будут экспонироваться доспехи Узун Гасана, его сына и преемника султана Ягуба, оружие азербайджанских воинов XV века, воссозданные по технологиям XV века и хранящиеся сегодня в частной коллекции копии меча и кинжала Узун Гасана, а также кольца лучников из военного снаряжения того времени.

Не случайно особое место отводится разделу “Культура и искусство в государстве Аггоюнлу”. Здесь посетителям будут представлены фотографии, на которых отражены все аспекты культуры, в том числе архитектуры и искусства в государстве Аггоюнлу, копии миниатюр, представленных музеем Дворца Топкапы.

Также в экспозицию войдут экспонаты периода Аггоюнлу из фондов Национального музея истории Азербайджана, Азербайджанского национального музея искусств, Азербайджанского национального музея ковра, Гянджинского историко-краеведческого музея и Азербайджанской национальной библиотеки.

Среди экспонатов будет демонстрироваться парадное одеяние правителя государства Аггоюнлу, сотканное на основе тебризских миниатюр 1470–1480-х годов. Специально для выставки были изготовлены ковры с изображением редкой тебризской миниатюры XV века.

Гостям будут представлены монеты, принадлежащие государству Аггоюнлу, образцы керамики, найденные в ходе археологических раскопок, изделия из меди.

Об истории государства Аггоюнлю посетителей также проинформируют посредством мультимедийных интерактивных средств, с помощью которых будут представлены границы государства Аггоюнлу, торговые пути, проходящие по его территории, города и пр.

В рамках выставки состоится показ документального фильма, посвященного Узуну Гасану.

Сувенирный раздел выставки непременно привлечет внимание посетителей.

Отметим, что в рамках выставки Центром Гейдара Алиева была подготовлена книга на азербайджанском и английском языках “Правитель государства Аггоюнлу – Узун Гасан”.

Выставка продлится до 17 января 2024 года.