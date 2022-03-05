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В Баку откроется выставка, посвященная Международному женскому дню

В Баку откроется выставка, посвященная Международному женскому дню В Азербайджанском государственном театре юного зрителя Министерством культуры и Азербайджанской государственной художественной галереей будет организована выставка, посвященная 8 марта - Международному женскому дню.
Kультурная политика
5 марта 2022 г. 09:59
В Баку откроется выставка, посвященная Международному женскому дню

В Азербайджанском государственном театре юного зрителя при содействии Министерства культуры и Азербайджанской государственной художественной галере будет организована выставка, посвященная 8 марта - Международному женскому дню.

Об этом сообщили Report в Государственном театре юного зрителя.

Выставка будет проведена с целью привлечения внимания к роли женщин в обществе, поддержки их творчества, повышения интереса к искусству, а также популяризации работ на эту тему, хранящихся в фонде Азербайджанской государственной художественной галереи.

На выставке будут представлены работы около 30 художников.

Экспозиция будет проводиться в соответствии с карантинными правилами, утвержденными Оперативным штабом при Кабинете министров в связи с пандемией COVID-19.

Вход на мероприятие, которое начнется 7 марта в 18:00, бесплатный.

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Версия на азербайджанском языке 8 Mart-Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunan sərgi açılacaq

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