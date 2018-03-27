В Баку откроется благотворительный Пасхальный базар

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку 29 марта состоится открытие IX Благотворительного Пасхального базара, передает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ.

Отметим, что базар, проводимый РИКЦ совместно с Бакинско-Прикаспийской епархией Русской православной церкви (РПЦ), будет открыт для посетителей с 15:00 до 18:00 часов и 30 марта с 11:00 до 17:00 часов.

В рамках базара желающие смогут купить различные подарки, изготовленные вручную мастерами своего дела: из дерева, керамики, бисера, серебра, раскрашенные яйца, пасхальные куличи и сладости, декоративные украшения для дома, композиции из цветов и многое другое.

Наряду с этим будет проводиться благотворительная лотерея.

Средства от благотворительной акции будут направлены на оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей.