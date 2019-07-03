3 июля в в Азербайджанском музее ковра в Баку открывается выставка «Культурное наследие Азербайджана в Музее Лувра».

Как сообщает Report, приуроченная к 43-ей сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО выставка организована Министерством культуры Азербайджанской Республики, Азербайджанским музеем ковра, посольством Франции в Азербайджане, Музеем Лувра, Институтом Франции в Азербайджане и ЗАО «SILK WAY WEST AIRLINES».

Здесь впервые будут представлены три редких экспоната из постоянной коллекции всемирно известного Музея Лувра.

Проект также является вкладом Азербайджанского музея ковра в осуществление Государственной программы по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджанской Республике на 2018–2022 годы.

Выставка продлится до 30 сентября.