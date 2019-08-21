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В Баку открылась фотовыставка "Курская дуга"

​В Баку открылась фотовыставка "Курская дуга"
В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку открылась фотовыставка Курская дуга, приуроченная к 76-летию Курской дуги

В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку открылась фотовыставка "Курская дуга", приуроченная к 76-летию со дня начала сражению на Курской дуге во время Великой Отечественной войны, сообщает Report со ссылкой на РИКЦ.

В фотовыставку вошли архивные фотографии, сделанные фронтовыми корреспондентами, и материалы, переданные московским музеем Великой Отечественной войны.

"Это была одна из самых масштабных военных операций, которую, несмотря на большие потери, выиграла Советская Армия", - заявил глава представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, добавив, что сегодня некоторые пытаются переписать историю этой войны, в том числе и бой под Курском.

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