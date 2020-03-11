В Баку одна из музыкальных школ будет носить имя Арифа Меликова

Одиннадцатилетняя музыкальная школа №11 в Баку будет носить имя видного представителя музыкального искусства Азербайджана, великого композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии, академика Арифа Джахангир оглу Меликова.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Али Асадовым.

Отметим, что А.Меликов родился 13 сентября 1933 года.

Композитор удостаивался ряда премий, в том числе высшей награды Азербайджана - ордена "Гейдар Алиев", а также орденов "Истиглал" и "Шохрат".

В прошлом году президентом Азербайджана было подписано распоряжение "Об увековечении памяти Арифа Меликова". В распоряжении было поручено назвать именем композитора одну из музыкальных школ Баку.

Напомним, что А.Меликов скончался 9 мая 2019 года. Композитор похоронен в Аллее почетного захоронения.