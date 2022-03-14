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В Баку обсудили возможности цифровизации культурного наследия

В Баку обсудили возможности цифровизации культурного наследия В Университете ADA при поддержке посольства Венгрии в Азербайджане состоялась конференция "Цифровизация культурного наследия". Как передает Report, мероприятие прошло в рамках фестиваля "Fantaz EU”.
Kультурная политика
14 марта 2022 г. 15:22
В Баку обсудили возможности цифровизации культурного наследия

В Университете ADA при поддержке посольства Венгрии в Азербайджане состоялась конференция "Цифровизация культурного наследия". Как передает Report, мероприятие прошло в рамках фестиваля "Fantaz EU”.

Как заявил на конференции посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи, Баку и Будапешт объединяет тесное сотрудничество по ряду сфер, в том числе культурные и гуманитарные связи.

По словам посла, Венгрия готова делиться опытом с Азербайджаном в вопросе цифровизации культурного наследия.

Я очень рад, что наши отношения с Азербайджаном укрепляются все больше и больше, добавил дипломат.

Проректор университета ADA Фариз Исмаилзаде в свою очередь отметил важность сохранения культурного наследия, архивов, старинных карт и атласов, которые дошли до наших дней. Он рассказал о новом проекте "Цифровизация газет АДР", в рамках которого будут оцифрованы архивы того периода.

Далее выступил представитель венгерской компании Arcanum, которая с 2010 года занимается цифровизацией, а также восстановлением и исторических карт.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMədəni irsin rəqəmsallaşması məsələləri müzakirə olunub
Версия на английском языке ФотоPossibilities of digitalization of cultural heritage discussed in Baku

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