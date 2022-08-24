В Баку обсудили проведенные в Гобустанском заповеднике научные исследования

В Баку прошла пресс-конференция, посвященная научно-исследовательским работам, проведенным в Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике.

В Баку прошла пресс-конференция, посвященная научно-исследовательским работам, проведенным в Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие директор Гобустанского национального историко-художественного заповедника Вугар Исаев и испанский специалист Мануэль Родригес.

В.Исаев рассказал о последних исследованиях, проведенных в заповеднике.

По его словам, проект планировалось запустить в 2019 году: "Из-за пандемии коронавируса у нас были перерывы. Однако в этом году мы осуществили большую работу по проекту, провели научно-археологические исследования в верхних окрестностях горы Беюк Даш в Гобустанском заповеднике. Последние научно-археологические исследования в пещере Аназага, расположенной на этой территории, проводились в 60-70-80-х годах прошлого века. В результате исследований мы обнаружили останки ребенка 4-8 лет, предположительно, относящиеся к эпохе мезолита".