В Баку наказаны директора культурных учреждений

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Продолжаются проверки в целях рациональной организации трудовой деятельности культурных учреждений, подведомственных Управлению культуры и туризма города Баку, и соблюдения правил дисциплины.

Об этом Report сообщили в управлении.

Согласно информации, сделаны предупреждения директору одиннадцатилетней музыкальной школы №24 Исаевой Самире Мамед гызы и директору Централизованной библиотечной системы Хазарского района Меджидовой Эльмире Газанфар гызы.

Помимо этого, выговоры сделаны заместителю директора по учебной части одиннадцатилетней музыкальной школы №24 Гасановой Рене Закир гызы и директору Центра культуры поселка Бина Ягубову Рустаму Гудрет оглу.