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    В Баку наказаны директора культурных учреждений

    Проверки продолжаются

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Продолжаются проверки в целях рациональной организации трудовой деятельности культурных учреждений, подведомственных  Управлению культуры и туризма города Баку, и соблюдения правил дисциплины.

    Об этом Report сообщили в управлении.

    Согласно информации, сделаны предупреждения директору одиннадцатилетней музыкальной школы №24 Исаевой Самире Мамед гызы и директору Централизованной библиотечной системы Хазарского района Меджидовой Эльмире Газанфар гызы.

    Помимо этого, выговоры сделаны заместителю директора по учебной части одиннадцатилетней музыкальной школы №24 Гасановой Рене Закир гызы и директору Центра культуры поселка Бина Ягубову Рустаму Гудрет оглу.

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