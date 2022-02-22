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В Баку наградили участников выставки об азербайджано-пакистанской дружбе

В Баку наградили участников выставки об азербайджано-пакистанской дружбе В Азербайджанском университете языков (АУЯ) состоялось церемония награждения участников выставки, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Пакистаном.
Kультурная политика
22 февраля 2022 г. 15:26
В Баку наградили участников выставки об азербайджано-пакистанской дружбе

В Азербайджанском университете языков (АУЯ) состоялось церемония награждения участников выставки, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Пакистаном.

Как передает Report, на мероприятии приняли участие посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи, депутат Ганира Пашаева и ректор Азербайджанского университета языков Камал Абдулла.

Посол Пакистана отметил, что сегодняшняя церемония является первой в цикле мероприятий, посвященных годовщине установления дипотношений между Азербайджаном и Пакистаном и поблагодарил всех, кто принял участие в выставке.

По словам депутата Ганиры Пашаевой, Пакистан для Азербайджана не просто дружеская, а братская страна: "Азербайджан уделяет особое внимание развитию отношений с Пакистаном. Пакистан - вторая после Турции страна, которая всегда поддерживала Азербайджан во время карабахского конфликта на всех международных платформах".

Также она отметила, что в одном из пакистанских вузов в скором времени будет открыт центр азербайджанского языка и литературы.

Далее состоялась церемония награждения авторов представленных на выставке работ.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Pakistan dostluğu ilə bağlı sərginin iştirakçıları mükafatlandırılıb
Версия на английском языке Participants of Azerbaijan-Pakistan friendship exhibition awarded in Baku

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