В Баку наградили победителей конкурса, проведенного представительством ЕС в Азербайджане

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Баку состоялась церемония награждения победителей конкурса, проведенного представительством ЕС в Азербайджане. Как сообщает Report, глава миссии ЕС в Азербайджане Малена Мард вручила призы трем победителям конкурса, прошедшего в начале ноября в рамках Европейского кинофестиваля в Баку.

Занявшие первые два места получили возможность побывать на 66-ом Берлинском международном кинофестивале (Берлинале). Им оплачена поездка в Берлин, а также билеты на международный кинофестиваль, который открылся накануне.

На церемонии посол отметила, что 6-ой Европейский кинофестиваль в Баку прошел с большим успехом, европейские фильмы пришли посмотреть рекордное количество зрителей - более 3,5 тысяч. М. Мард напомнила, что в рамках кинофестиваля были продемонстрированы 18 фильмов из стран ЕС и 1 азербайджанский фильм. Посол отметила, что представительство ЕС хотело бы видеть на фестивале еще больше азербайджанских картин, а также их интересует мнение азербайджанских зрителей, в связи с чем и был организован конкурс в Facebook.

Малена Мард заявила, что представительство ЕС продолжит реализовывать программы, направленные на развитие сотрудничества в культурной сфере. Она напомнила, что ежегодно в Баку проводятся Дни культуры Европы в Азербайджане - проект Eurovillage, отметив, что существуют планы по организации автобусных туров Eurovillage и по регионам Азербайджана.