В Баку начался международный фестиваль с участием иностранных дипломатов

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Азербайджанской государственной академии художеств, Фонда "Знание" при президенте и Государственного комитета по работе с религиозными структурами в академии начался международный фестиваль "Новруз, мультикультуральные ценности в контексте мировых религий", посвященный Году исламской солидарности.

Как сообщили Report из Фонда "Знание", в первый день мероприятия прошла научно-практическая конференция, посвященная традициям празднования праздника Новруз народами, которые представляют официальные лица действующих в Азербайджане дипломатических представительств и посольств.

Открыв мероприятие вступительным словом, ректор Азербайджанской государственной академии художеств Омар Эльдаров отметил, что Новруз отмечают в Азербайджане издревле. Он сказал, что об этом говорят наскальные изображения в Гобустане.

В последующие дни фестиваля в исполнении студентов будут представлены музыкальные номера и видеосюжеты, посвященные наступлению праздника Новруз и весны. На фестивале обучающиеся в Азербайджане иностранцы встретятся с приехавшими из своих стран гостями.

Фестиваль завершится 17 марта.