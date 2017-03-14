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    В Баку начался международный фестиваль с участием иностранных дипломатов

    Фестиваль завершится 17 марта

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Азербайджанской государственной академии художеств, Фонда "Знание" при президенте и Государственного комитета по работе с религиозными структурами в академии начался международный фестиваль "Новруз, мультикультуральные ценности в контексте мировых религий", посвященный Году исламской солидарности.

    Как сообщили Report из Фонда "Знание", в первый день мероприятия прошла научно-практическая конференция, посвященная традициям празднования праздника Новруз народами, которые представляют официальные лица действующих в Азербайджане дипломатических представительств и посольств.

    Открыв мероприятие вступительным словом, ректор Азербайджанской государственной академии художеств Омар Эльдаров отметил, что Новруз отмечают в Азербайджане издревле. Он сказал, что об этом говорят наскальные изображения в Гобустане.

    В последующие дни фестиваля в исполнении студентов будут представлены музыкальные номера и видеосюжеты, посвященные наступлению праздника Новруз и весны. На фестивале обучающиеся в Азербайджане иностранцы встретятся с приехавшими из своих стран гостями.

    Фестиваль завершится 17 марта.

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