В Баку начались ремонтные работы в театре оперы и балета

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета начались ремонтно-восстановительные работы.

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета начались ремонтно-восстановительные работы.

Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы театра Шукуфа Агамирзаева.

По ее словам, для ремонтных работ государство пригласило иностранных специалистов.

Ш.Агамирзаева напомнила, что в последний раз ремонтные работы в театре проводились в 1987-1988 годах: "То есть более 30 лет здание не ремонтировалось. В настоящее время ремонтируется фасад здания, работы в зрительном зале еще не начались. В театре продолжаются репетиции и спектакли".

"В конце сезона, примерно в начале июня, мы завершим наши выступления, закроем сезон, после чего строители смогут приступить к ремонту зала. Мы не можем сказать, когда закончится ремонт. Ремонтные работы в административном здании уже близятся к завершению. Если к началу сезона, в сентябре ремонтные работы не будут завершены, то, вероятно, нам выделят зрительный зал в другом месте", - добавила Ш.Агамирзаева.