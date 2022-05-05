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В Баку начались ремонтные работы в театре оперы и балета

В Баку начались ремонтные работы в театре оперы и балета В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета начались ремонтно-восстановительные работы.
Kультурная политика
5 мая 2022 г. 13:25
В Баку начались ремонтные работы в театре оперы и балета

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета начались ремонтно-восстановительные работы.

Об этом Report сообщила руководитель пресс-службы театра Шукуфа Агамирзаева.

По ее словам, для ремонтных работ государство пригласило иностранных специалистов.

Ш.Агамирзаева напомнила, что в последний раз ремонтные работы в театре проводились в 1987-1988 годах: "То есть более 30 лет здание не ремонтировалось. В настоящее время ремонтируется фасад здания, работы в зрительном зале еще не начались. В театре продолжаются репетиции и спектакли".

"В конце сезона, примерно в начале июня, мы завершим наши выступления, закроем сезон, после чего строители смогут приступить к ремонту зала. Мы не можем сказать, когда закончится ремонт. Ремонтные работы в административном здании уже близятся к завершению. Если к началу сезона, в сентябре ремонтные работы не будут завершены, то, вероятно, нам выделят зрительный зал в другом месте", - добавила Ш.Агамирзаева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOpera və Balet Teatrında əsaslı təmir-bərpa işlərinə başlanılıb

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