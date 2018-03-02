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    В Баку Медиа Центре состоялось мероприятие "День итальянского дизайна"

    Мероприятие посвящено продвижению ведущих итальянских технологий в стране

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Баку Медиа Центре состоялось мероприятие "День итальянского дизайна". 

    Как сообщает Report, мероприятие  организовано совместно с посольством Италии в Азербайджане и Торговым агентством Италии.

    В мероприятии приняли участие посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари, представители дипломатического корпуса, руководители компаний итальянских и азербайджанских брендов и другие гости.

    Мероприятие было посвящено продвижению ведущих итальянских технологий в стране и налаживанию сотрудничества между Италией и Азербайджаном в различных секторах.

    Программа однодневного мероприятия состояла из трех частей. В первой части во время конференций и круглых столов участники мероприятия - дизайнеры, предприниматели и другие заинтересованные стороны, обсудили вопросы дизайна и архитектуры.

    В выставочном сегменте мероприятия были продемонстрированы итальянские бренды и местные продукты. Эта часть мероприятия сопровождалась показом нескольких отмеченных наградами архитектурных проектов, представленных на фотостендах.

    В заключительной части мероприятия под звуки итальянской музыки гостям были предложены блюда национальной кухни и вина этой страны.

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