Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Баку Медиа Центре состоялось мероприятие "День итальянского дизайна".

Как сообщает Report, мероприятие организовано совместно с посольством Италии в Азербайджане и Торговым агентством Италии.

В мероприятии приняли участие посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари, представители дипломатического корпуса, руководители компаний итальянских и азербайджанских брендов и другие гости.

Мероприятие было посвящено продвижению ведущих итальянских технологий в стране и налаживанию сотрудничества между Италией и Азербайджаном в различных секторах.

Программа однодневного мероприятия состояла из трех частей. В первой части во время конференций и круглых столов участники мероприятия - дизайнеры, предприниматели и другие заинтересованные стороны, обсудили вопросы дизайна и архитектуры.

В выставочном сегменте мероприятия были продемонстрированы итальянские бренды и местные продукты. Эта часть мероприятия сопровождалась показом нескольких отмеченных наградами архитектурных проектов, представленных на фотостендах.

В заключительной части мероприятия под звуки итальянской музыки гостям были предложены блюда национальной кухни и вина этой страны.