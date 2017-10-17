В Баку концертом дан старт "Недели итальянского языка"

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Баку торжественным концертом дан старт "Недели итальянского языка".

Как сообщает Report, открыл мероприятие выступлением посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари. Посол отметил, что "Неделя итальянского языка" проводится во всем мире уже в 17-й раз при поддержке МИД Италии и под патронажем президента этой страны. Цель мероприятия - представить итальянский язык как в мире, так и в Азербайджане в частности.

"Это 4-й самый изучаемый язык в мире после английского, испанского и китайского. Это также язык мелодрамы, моды, музыки, автомобилей", - заявил Аугусто Массари.

Затем состоялся концерт из композиций известных итальянских фильмов, сочиненных именитыми итальянскими композиторами.

На концерте выступили азербайджанские музыканты Фарида Мамедова (сопрано), Сабина Асадова (меццо-сопрано), Сируз Мамедов (труба), Элина Алиева, Самир Асадов (скрипка), Анар Алиев (альт), Эюб Алиев (виолончель), Гюнель Казымова (пианино).

Отметим, что в рамках "Недели итальянского языка" в Баку предусмотрено проведение мастер-классов и показ итальянских фильмов. Мероприятия завершатся 22 сентября.