Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В Баку Дни Франкофонии завершились гастрономическим мероприятием. Как сообщает Report, мероприятие открыли выступления послов стран-участниц Франкофонии.

Гостям были представлены образцы национальной кухни и культуры этих стран. Далее прошел концерт с участием молодых азербайджанских музыкантов, которые исполнили песни на французском языке, были вручены призы и награды победителям турниров и викторин, прошедших в рамках Дней Франкофонии в Баку.

Отметим, Дни Франкофонии стартовали в Баку с 1 апреля. За эти три недели 10 стран-участниц организации (Бельгия, Египет, Франция, Греция, Венгрия, Литва, Марокко, Мексика, Румыния и Швейцария) представили обширную программу мероприятий, посвященную французскому языку и ценностям Франкофонии.

Дни Франкофонии ежегодно проводятся в Баку весной. Франкофония объединяет людей, говорящих на французском языке. С 1970 года действует и организация с аналогичным названием, которая занимается сотрудничеством франкоязычных стран мира.