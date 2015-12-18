Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Международном центре мугама в Баку cостоялся концерт японской традиционной музыки "Слияние страны восходящего солнца и страны огней".

Как сообщает Report, в ходе концерта, организованного при содействии посольства Японии в Азербайджане, японские исполнители Кикучи Коузан, Цубаки Масанори и Омодаки Акико исполнили образцы традиционной музыки, характерной для каждого из регионов Японии, рассказали зрителям о традиционных японских музыкальных инструментах, на которых они играют.

Кроме того, зрители смогли услышать несколько композиций в исполнении японских и азербайджанских музыкантов, в которых синтезом переплелись японская традиционная музыка и азербайджанский мугам.

Группа "Va-Liqa", возглавляемая продюсером Такату Терутоши, продвигает японскую культуру в мире, исполняя танцы из сценки из театров "кабуки" и "но", знакомя зрителей с фольклорной музыкой "миньо" на таких национальных инструментах как "вадаико" (японские барабаны), "шамисен" (струнный музыкальный инструмент) и другими жанрами японского традиционного искусства.

На сегодняшний день группа дала уже более 300 концертов в разных странах мира.