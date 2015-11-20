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    В Баку будет организована дегустация текилы

    Гостям мероприятия будет предоставлена подробная информация о производстве и видах этого напитка

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Баку будет организована дегустация всемирно известного мексиканского алкогольного напитка текилы.

    Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, дегустация для представителей прессы и почитателей мексиканской культуры пройдет 24 ноября в резиденции посла.

    Гостям мероприятия будет предоставлена подробная информация о производстве и видах этого напитка.

    Отметим, что являющийся разновидностью национального напитка Мексики мезкаля текила производится из голубой агавы, преимущественно в штате Халиско. 62% произведенной в Мексике текилы идет на экспорт.

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