В Баку будет организована дегустация текилы

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Баку будет организована дегустация всемирно известного мексиканского алкогольного напитка текилы.
Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, дегустация для представителей прессы и почитателей мексиканской культуры пройдет 24 ноября в резиденции посла.
Гостям мероприятия будет предоставлена подробная информация о производстве и видах этого напитка.
Отметим, что являющийся разновидностью национального напитка Мексики мезкаля текила производится из голубой агавы, преимущественно в штате Халиско. 62% произведенной в Мексике текилы идет на экспорт.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости