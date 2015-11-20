В Баку будет организована дегустация текилы

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Баку будет организована дегустация всемирно известного мексиканского алкогольного напитка текилы.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, дегустация для представителей прессы и почитателей мексиканской культуры пройдет 24 ноября в резиденции посла.

Гостям мероприятия будет предоставлена подробная информация о производстве и видах этого напитка.

Отметим, что являющийся разновидностью национального напитка Мексики мезкаля текила производится из голубой агавы, преимущественно в штате Халиско. 62% произведенной в Мексике текилы идет на экспорт.