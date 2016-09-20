В Баку будет доставлен находящийся в Стамбуле архив Али-бека Гусейнзаде - ЭКСКЛЮЗИВ

Стамбул. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Баку будет доставлен находящийся в Стамбуле архив видного азербайджанского литератора, философа, литературного критика, художника, публициста, педагога-просветителя Али-бека Гусейнзаде.

Как сообщает турецкое бюро Report, единственная наследница А.Гусейнзаде 95-летняя дочь Фейзавер Алпсарлан подарила Азербайджану архив отца, в который входят его произведения и личные предметы.

Вопрос о передаче архива был заверен с участием делегации министерства культуры и туризма Азербайджана, Ф. Алпсарлан, врача, представителей генконсульства Азербайджана в Стамбуле и нотариата.

На данный момент произведения находятся в здании генконсульства Азербайджана в Стамбуле.

Для доставки архива в Азербайджан было сделано официальное обращение в министерство культуры и туризма Турции. К процессу транспортировки приступят после получения разрешения. В архиве Али-бека Гусейнзаде собраны написанные им картины, табло с изображением основоположника турецкого государства Мустафы Кямала Ататюрка и его супруги. Сюда также входят личные предметы, письменный стол, стул, очки, серебряная посуда, нагрудные знаки, печать, часы, кольцо, медали и пр.

Демонстрация экспонатов запланирована в музее "Независимости" ("İstiqlal" muzeyi) в Баку.

Отметим, что 21 января 2014 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 150-летия Али-бека Гусейнзаде. В связи с этим в Баку, Стамбуле и различных городах Турции были проведены мероприятия.

Напомним, что Али-бек Гусейнзаде родился в 1864 году в Сальяне. Он является одним из видных представителей азербайджано-турецкой общины XX века, автором цветов азербайджанского флага и пр. 46 лет жизни Али-бек Гусейнзаде прожил в Стамбуле.

Вусаля Аббасова, Report