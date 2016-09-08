Венгерская конная экспедиция путешествует по Азербайджану

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Венгерская конная экспедиция, путешествующая по маршруту Великого Шелкового пути, находится в Азербайджане.

Как сообщили Report в посольстве Венгрии, группа уже посетила Огузский, Шекинский, Габалинский районы Азербайджана и 9 сентября прибудет в Баку.

В столице Азербайджана они приостановят свою экспедицию на короткое время у посольства Венгрии, где их примут сотрудники посольства.

Ее глава Иштван Бенце заявил, что целью экспедиции под названием "Шелковый путь верхом на лошади" являются укрепление культурных связей, налаживание дружественных контактов между венгерскими и азербайджанскими народами, а также популяризация конной культуры и разведения лошадей как образа жизни. На этот раз экспедиция проходит по древнему маршруту Великого Шелкового пути.