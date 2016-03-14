​В Бакинском учебном комплексе прошел "День Франции"

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В учебном комплексе №132-134 города Баку состоялось мероприятие в рамках "Дней Франции", организованное посольством Франции в Азербайджане, сообщает Report.

"Отношения между Азербайджаном и Францией развиваются на высоком уровне. На протяжении 12 лет мы реализуем совместно с французским посольством проект "Родная школа", - заявила директор комплекса Сара Ханларова на церемонии открытия.

В свою очередь атташе посольства Франции по вопросам культуры Иоганн Шитерер подчеркнул, что по инициативе МИД Франции и известного шеф-повара Алена Дюкасса по всему миру организовано мероприятие под названием "Вкусы Франции", которое также организовано в данном учебном комплексе.

"Цель проекта - пропаганда французской кухни в мире", - подчеркнул он.

После концерта с участием школьников комплекса был организован обед для учащихся.