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    ​В Бакинском учебном комплексе прошел "День Франции"

    Директор: Отношения между Азербайджаном и Францией развиваются на высоком уровне

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В учебном комплексе №132-134 города Баку состоялось мероприятие в рамках  "Дней Франции", организованное посольством Франции в Азербайджане, сообщает Report.

    "Отношения между Азербайджаном и Францией развиваются на высоком уровне. На протяжении 12 лет мы реализуем совместно с французским посольством проект "Родная школа", - заявила директор комплекса Сара Ханларова на церемонии открытия.

    В свою очередь атташе посольства Франции по вопросам культуры Иоганн Шитерер подчеркнул, что по инициативе МИД Франции и известного шеф-повара Алена Дюкасса по всему миру организовано мероприятие под названием "Вкусы Франции", которое также организовано в данном учебном комплексе.

    "Цель проекта - пропаганда французской кухни в мире", - подчеркнул он.

    После концерта с участием школьников комплекса был организован обед для учащихся.

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