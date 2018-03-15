В Бакинском метрополитене демонстрируются произведения венгерского поэта

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ При организационной поддержке посольства Венгрии в Азербайджане и содействии ЗАО "Бакинский метрополитен" прошла выставка под названием "Произведения венгерского поэта Шандора Петефи".

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали секретарь по международным связям и политике госбезопасности министерства иностранных дел и торговли Венгрии Иштван Микола, посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи, начальник департамента человеческих ресурсов и департамента услуг ЗАО "Бакинский метрополитен" Тарлан Дадашов, Начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев, начальник отдела услуг Лала Бабаева и пр.

Цель выставки заключалась в представлении пассажирам венгерской истории и решающего этапа в жизни поэта.

Вступительным словом выставку, прошедшую в вестибюле станции метро "Мемар Аджеми" (фиолетовая ветка), открыл Тарлан Дадашов. Он отметил высокий уровень дружественных связей между Азербайджаном и Венгрией, заявил об успешном продолжении сотрудничества в гуманитарной и культурной областях.

Затем участники выставки на поезде отправились от станции метро "Мемар Аджеми" на станцию "Автовокзал" фиолетовой ветки и ознакомились с выставленными произведениями. Присутствующим также представили обширную информацию о деятельности Бакинского метрополитена.

Отметим, что выставка будет демонстрироваться в течение дня.

Кроме того, в течение двух недель в вагонах 3 поездов, действующих по зеленой и фиолетовой веткам, будут демонстрироваться два образца из поэзии Шандора Петефи.