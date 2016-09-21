V Бакинский международный гуманитарный форум пройдет 29-30 сентября

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ V Бакинский международный гуманитарный форум состоится в этом году 29-30 сентября. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Форума, в рамках мероприятия будут проведены 6 круглых столов с участием выдающихся представителей политической, научной и культурной элиты из разных стран мира.

Участники обменяются мнениями по таким вопросам, как Различные модели мультикультурализма: от теории к гуманистической практике; Важность сохранения человеческого капитала в условиях массового перемещения людей как основа для устойчивого развития; Трансформация журналистики в информационную эпоху и ее роль в обеспечении межцивилизационного диалога; Устойчивое развитие и экологическая цивилизация; Молекулярная биология, биофизика, биотехнология и вопросы подготовки кадров в современной медицине: инновационные и этические проблемы; Конвергенция технологий и прогнозы будущего: основные вызовы XXI века.

Бакинский международный гуманитарный форум – это ежегодное мероприятие выдающихся представителей политической, научной и культурной элиты мирового сообщества, включая известных государственных деятелей, лауреатов Нобелевских премий по различным отраслям науки и руководителей влиятельных международных организаций, целью которого является проведение диалогов, обмен мнениями и обсуждений по широкому спектру вопросов глобального характера, представляющих интерес для всего человечества.

Инициаторами проведения форума в 2010 году явились президент Азербайджана Ильхам Алиев и его коллега экс-президент России Дмитрий Медведев.