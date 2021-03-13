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В Бакинский цирк назначен новый директор

В Бакинский цирк назначен новый директор Эльмир Гусейнов родился 2 декабря 1978 года в городе Баку
Kультурная политика
13 марта 2021 г. 13:29
В Бакинский цирк назначен новый директор

Назначен новый директор Бакинского государственного цирка.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Согласно приказу, Эльмир Гусейнов получил назначение на должность директора цирка.

Начальник отдела информации и связей с общественностью Министерства культуры Марьям Гафарзаде подтвердила Report данный факт.

Э.Гусейнов родился 2 декабря 1978 года в городе Баку. В 1995-1999 годах учился в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, а в 2004-2008 годах - в Азербайджанской государственной морской академии.

Предыдущий директор Бакинского государственного цирка заслуженный деятель культуры Вагиф Багирзаде несколько дней назад скончался на 67 году жизни.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Dövlət Sirkinə yeni direktor təyin olunub - EKSKLÜZİV

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