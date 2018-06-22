В "Азерхалча" назначен новый пресс-секретарь

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В ОАО "Азерхалча" назначен новый пресс-секретарь.

Как сообщает Report, на эту должность назначен Турал Сафаров.

Отметим, что Т.Сафаров родился в 1984 году. Начал работу в качестве редактора на Нахчыванском государственном телевидении. После этого был директором Дирекции по выпуску программ и координированию Госкомитета телерадиопрограмм Нахчыванской автономной республики. Он работал старшим советником в отделе по прессе и связям с общественностью Аппарата Верховного меджлиса Нахчыванской АР, некоторое время заменял заведующего отдела прессы. После был главным редактором газеты "Шерг гапысы" ("Врата Востока"), являющегося печатным органом Верховного меджлиса и Кабмина Нахчыванской АР. В то же время был учредителем и главным редактором информационного агентства Cahan Press.

Напомним, что до этого позицию пресс-секретаря "Азерхалча" занимала Ляман Алашрафгыгы, ныне сотрудница Real TV.