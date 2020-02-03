Дипмиссии ряда стран ЕС создали в Азербайджане кластер по культурному сотрудничеству

Посольства Чехии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Румынии, аккредитованные в Баку, совместно с British Council основали EUNIC кластер Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Латвии в Азербайджане, соответствующий документ был подписан cегодня в Баку.
Основная цель кластера заключается в том, чтобы лучше координировать культурную деятельность членов EUNIC (Национальные институты культур стран ЕС) в Азербайджане.
Документ направлен на поддержку устойчивого социально-экономического развития, укрепление культурных обменов, содействие межкультурному диалогу и лучшему пониманию европейского культурного разнообразия.
Кластер EUNIC может помочь организовать форумы для людей из Азербайджана и различных стран-членов ЕС, создав мосты, связывающие разнообразие традиций и современных тенденций.
Председательство в кластере в 2020 году будет представлено посольством Венгрии.