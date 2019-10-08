В Азербайджане скончался актер.

Как сообщает Report, актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Сапрыкин Алексей Алексеевич скончался в возрасте 64 лет.

Отметим, что А.А.Сапрыкин родился 18 августа 1955 года в Баку.

В 2000-2009 годы он работал в Азербайджанском государственном театре юного зрителя, после до конца своей жизни был актером Азербайджанского государственного академического русского драматического театра. А.Сапрыкин, работавший долгое время драматическим актером на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, создал галереею разнообразных красочных образов.

Министерство культуры, Союз театральных деятелей Азербайджана и Азербайджанский государственный академический русский драматический театр выразили соболезнования в связи с кончиной актера.